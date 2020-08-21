Kırıkkale'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırıkkale'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kırıkkale'de iki ayrı evden 35 bin Türk lirası, ziynet eşyası ve tabanca çaldığı iddia edilen şüpheli kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
21.08.2020 13:32 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:09

Kırıkkale'de iki ayrı evden 35 bin Türk lirası, ziynet eşyası ve tabanca çaldığı iddia edilen şüpheli kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Kent merkezindeki Yenimahalle'de bir evden tabanca ve 8 kutu mermi ile Çalılöz Mahallesi'ndeki başka bir evden de 35 bin lira ve ziynet eşyası çalınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan fiziki ve teknik takip sonucu yakalanan U.Y. (22), 2 polis memuruna sopayla mukavemette bulundu. Gözaltına alınan U.Y., Kırıkkale Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı Güncel
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıklayacağı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıklayacağı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Magazin
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım Güncel
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı Ekonomi
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Cinsellik
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Erdoğan'ın vereceği olası bir doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Erdoğan'ın vereceği olası bir doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım daha geldi
Erdoğan'ın vereceği müjdeye dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım daha geldi
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Grönland'da 2019'da rekor düzeyde buzul eridi! Uzmanlar en korkutan senaryoyu paylaştı
Grönland'da 2019'da rekor düzeyde buzul eridi! Uzmanlar en korkutan senaryoyu paylaştı
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi CHP'li Tuncay Özkan da sabırsız: Çok seviniriz
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi CHP'li Tuncay Özkan da sabırsız: Çok seviniriz
Silah kaçakçılığı baskınında nesli tükenmekte olan hayvanlar ele geçirildi
Silah kaçakçılığı baskınında nesli tükenmekte olan hayvanlar ele geçirildi
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Ayasofya Camii'nin ünlü kedisi Gli'ye arkadaş geldi
Ayasofya Camii'nin ünlü kedisi Gli'ye arkadaş geldi
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Evlerinde çıkan yangına müdahaleyi gözyaşları içinde izlediler
Evlerinde çıkan yangına müdahaleyi gözyaşları içinde izlediler
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Ozan Güven Demet Özdemir Sertab Erener Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Jose Sosa Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Dha Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de hırsızlık zanlısı tutuklandı - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 14:23:51. #1.15#
title