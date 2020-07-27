Kırıkkale'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
Kırıkkale'de iş yerinden sigara çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
27.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:52
Kırıkkale'de iş yerinden sigara çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı işyerinden 290 paket sigara çaldığı öne sürülen M.A.I'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA