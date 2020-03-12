Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde yüksek hızlı tren hattından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
12.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:12
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde yüksek hızlı tren hattından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzzettin köyü yakınlarında yüksek hızlı tren hattı çalışmalarının yapıldığı yerden bakır kablo çaldığı öne sürülen O.K'yi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Kaynak: AA