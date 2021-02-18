Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı

Kırıkkale'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptığı çalışmalarda 27 Ocak'ta Bahçelievler Mahallesi'nde bir ikametten 4 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen H.A'yı takibe aldı.

Şüpheli ve beraberindeki N.G. ve N.T'yi, 16 Şubat'ta Ovacık Mahallesi'nde bir ikametten hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalayan ekipler, 3 kadın zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, N.G. ve N.T. ise adli kontrol kararıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen