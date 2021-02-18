Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı

18.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:58
Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı

Kırıkkale'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kırıkkale'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptığı çalışmalarda 27 Ocak'ta Bahçelievler Mahallesi'nde bir ikametten 4 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen H.A'yı takibe aldı.

Şüpheli ve beraberindeki N.G. ve N.T'yi, 16 Şubat'ta Ovacık Mahallesi'nde bir ikametten hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalayan ekipler, 3 kadın zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, N.G. ve N.T. ise adli kontrol kararıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Prens Harry Aleyna Tilki
Spor Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 10:00:57. #1.14#
title