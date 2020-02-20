Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı
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Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kadın gözaltına alındı.

20.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:50
Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı

'nin ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kadın gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde İ.Ö'ye ait evden para ve ziynet eşyası çalınması üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler L.Z, G.K. ve L.Z. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkça salıverildi.

Kaynak: AA
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