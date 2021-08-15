KIRIKKALE - HES kodu sorgusunda temaslı olduğu belirlenen yolcuya 4 bin 50 lira ceza yazıldı
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KIRIKKALE - HES kodu sorgusunda temaslı olduğu belirlenen yolcuya 4 bin 50 lira ceza yazıldı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde HES kodu sorgusunda durumu temaslı olduğu tespit edilen kişiye 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde HES kodu sorgusunda durumu temaslı olduğu tespit edilen kişiye 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında Kovid-19 denetimi yaptıkları sırada Bursa'dan Ordu'ya giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, HES kodu sorgulamasında, araçtaki yolculardan H.H.A'nın durumunun temaslı çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı. Karantina kurallarını ihlalden H.H.A'ya 4 bin 50 lira para cezası yazıldı.

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KIRIKKALE - HES kodu sorgusunda temaslı olduğu belirlenen yolcuya 4 bin 50 lira ceza yazıldı
KIRIKKALE - HES kodu sorgusunda temaslı olduğu belirlenen yolcuya 4 bin 50 lira ceza yazıldı
KIRIKKALE - HES kodu sorgusunda temaslı olduğu belirlenen yolcuya 4 bin 50 lira ceza yazıldı
KIRIKKALE - HES kodu sorgusunda temaslı olduğu belirlenen yolcuya 4 bin 50 lira ceza yazıldı
KIRIKKALE - HES kodu sorgusunda temaslı olduğu belirlenen yolcuya 4 bin 50 lira ceza yazıldı
KIRIKKALE - HES kodu sorgusunda temaslı olduğu belirlenen yolcuya 4 bin 50 lira ceza yazıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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