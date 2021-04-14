KIRIKKALE - HES kodu sorgusunda temaslı olduğu belirlenen baba ve kızı karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KIRIKKALE - HES kodu sorgusunda temaslı olduğu belirlenen baba ve kızı karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde HES kodu sorgusunda durumlarının temaslı olduğu tespit edilen baba ve kızına 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde HES kodu sorgusunda durumlarının temaslı olduğu tespit edilen baba ve kızına 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında Kovid-19 denetimi yaptıkları sırada bir otomobili durdurdu.

Ekipler, HES kodu sorgulamasında, sürücü B.K. ile kızı A.K'nin durumunun temaslı çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Bir süre ekiplere durumunu anlatmaya çalışan B.K, kızının astım hastası olduğu için ambulansla hastaneye getirildiğini ve kendisinin de kızını hastaneden almak üzere özel aracıyla geldiğini iddia etti.

Test sonucu pozitif çıkan eşinin de evde olduğunu anlatan B.K, kızını hastaneden alıp evine dönerken yolda çevrildiğini savundu.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50'şer lira para cezası yazılan baba ve kızı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.

KIRIKKALE - HES kodu sorgusunda temaslı olduğu belirlenen baba ve kızı karantinaya alındı
KIRIKKALE - HES kodu sorgusunda temaslı olduğu belirlenen baba ve kızı karantinaya alındı
KIRIKKALE - HES kodu sorgusunda temaslı olduğu belirlenen baba ve kızı karantinaya alındı
KIRIKKALE - HES kodu sorgusunda temaslı olduğu belirlenen baba ve kızı karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Türker Ertürk Devlet Bahçeli
Magazin Müjde Ar Damla Sönmez Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KIRIKKALE - HES kodu sorgusunda temaslı olduğu belirlenen baba ve kızı karantinaya alındı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 00:23:20. #1.16#

title