Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda riskli olduğu belirlenen otobüs sürücüsü karantinaya alındı
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde HES kodu sorgusunda durumunun riskli olduğu tespit edilen yolcu otobüsünün sürücüsüne, 4 bin 50 lira ceza uygulandı.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde HES kodu sorgusunda durumunun riskli olduğu tespit edilen yolcu otobüsünün sürücüsüne, 4 bin 50 lira ceza uygulandı.
Delice Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Kırıkkale-Samsun kara yolundaki kontrol noktasında denetim yaptıkları sırada Artvin-Ankara-Uşak-İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, HES kodu sorgulamasında, sürücü G.T'nin durumunun riskli çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.
Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza yazılan G.T, ekiplerin refakatinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.
Öte yandan, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince firmaya da 4 bin 50 lira ceza uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen