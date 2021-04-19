Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda riskli olduğu belirlenen otobüs sürücüsü karantinaya alındı
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Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda riskli olduğu belirlenen otobüs sürücüsü karantinaya alındı

Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda riskli olduğu belirlenen otobüs sürücüsü karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde HES kodu sorgusunda durumunun riskli olduğu tespit edilen yolcu otobüsünün sürücüsüne, 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde HES kodu sorgusunda durumunun riskli olduğu tespit edilen yolcu otobüsünün sürücüsüne, 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

Delice Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Kırıkkale-Samsun kara yolundaki kontrol noktasında denetim yaptıkları sırada Artvin-Ankara-Uşak-İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, HES kodu sorgulamasında, sürücü G.T'nin durumunun riskli çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza yazılan G.T, ekiplerin refakatinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.

Öte yandan, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince firmaya da 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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