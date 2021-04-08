Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda riskli olduğu belirlenen otobüsteki yolcu karantinaya alındı

Kırıkkale'de, bir yolcu otobüsünde seyahat eden ve HES kodu sorgusunda durumlarının riskli olduğu tespit edilen bir yolcu, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.