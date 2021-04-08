Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda riskli olduğu belirlenen otobüsteki yolcu karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda riskli olduğu belirlenen otobüsteki yolcu karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda riskli olduğu belirlenen otobüsteki yolcu karantinaya alındı

Kırıkkale'de, bir yolcu otobüsünde seyahat eden ve HES kodu sorgusunda durumlarının riskli olduğu tespit edilen bir yolcu, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

Kırıkkale'de, bir yolcu otobüsünde seyahat eden ve HES kodu sorgusunda durumlarının riskli olduğu tespit edilen bir yolcu, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında denetim yaptıkları sırada Ankara-Tokat seferini yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, HES kodu sorgulamasında, yolculardan M.A'nın durumunun riskli çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası yazılan yolcu, ekiplerin refakatinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Haydar Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Demet Özdemir Caner Cindoruk Murat Yıldırım Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda riskli olduğu belirlenen otobüsteki yolcu karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 18:40:49. #1.14#
title