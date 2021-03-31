Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda riskli olduğu belirlenen otobüsteki 2 yolcu karantinaya alındı
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Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda riskli olduğu belirlenen otobüsteki 2 yolcu karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de HES kodu sorgusunda riskli olduğu belirlenen otobüsteki 2 yolcu karantinaya alındı

Kırıkkale'de, bir yolcu otobüsünde seyahat eden ve HES kodu sorgusunda durumlarının riskli olduğu tespit edilen 2 yolcu, 8 bin 100 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

Kırıkkale'de, bir yolcu otobüsünde seyahat eden ve HES kodu sorgusunda durumlarının riskli olduğu tespit edilen 2 yolcu, 8 bin 100 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında denetim yaptıkları sırada İstanbul-Muş seferini yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, HES kodu sorgulamasında, yolculardan Z.E. ve A.E'nin durumunun riskli çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50'şer lira para cezası yazılan Z.E. ve A.E, ekiplerin refakatinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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