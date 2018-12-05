Kırıkkale'de Her 5 Kişiden 1'i İcralık

Kırıkkale'de icralık olan vatandaşların durumunu TBMM'de dile getiren CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, 250 bin nüfusu olan Kırıkkale'de her 5 kişiden 1'inin icralık olduğunu söyledi.

Kırıkkale'de her 5 kişiden 1'inin icralık olduğunu ifade eden CHP Milletvekili Önal, "Toplam nüfusu yaklaşık 250 bin olan Kırıkkale'de merkez Adliyesinde 3, Sulakyurt ilçemizde 1, Delice ilçemizde 1 ve Keskin ilçemizde 1 olmak üzere, toplamda 6 tane icra dairesi bulunmaktadır. Bu 6 icra dairesinde, talimat dosyaları dahil, derdest, icra dosya sayısı 45 bin 400'dür. Yani Kırıkkale'de her 5 kişiden 1'i icralık durumdadır" dedi. - KIRIKKALE