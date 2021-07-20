Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Kırıkkale'de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'ndaki talimatı doğrultusunda Kırıkkale genelinde jandarma ve polis sorumluluk bölgelerindeki yollarda uygulama yapıldı.

Denetimlere Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser İsa Söğüt katıldı.

Trafik yoğunluğunun diğer günlere göre düşük olduğu gözlemlenen denetimlerde, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı tespit edildi.

Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Jandarma geçit vermedi! Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı
Jandarma geçit vermedi! Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Soylu: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın ve ailelerinin...
Soylu: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın ve ailelerinin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Seda Sayan Hande Yener Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Arda Turan Emre Belözoğlu Volkan Demirel Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 21:05:44. #1.16#

title