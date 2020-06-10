Kırıkkale'de hayvan pazarı yeniden açılıyor
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Kırıkkale'de hayvan pazarı yeniden açılıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan ve bugün itibariyle hizmetine devam edecek Kırıkkale Belediyesine ait canlı hayvan pazarında yıkama ve dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Kırıkkale'de hayvan pazarı yeniden açılıyor
10.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:17

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan ve bugün itibariyle hizmetine devam edecek Kırıkkale Belediyesine ait canlı hayvan pazarında yıkama ve dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan canlı hayvan pazarı, normalleşme sürecinde alınan tedbirlerle bugün yeniden açılacak. Vatandaşların ve satıcıların alışverişlerini sağlıklı ortamda yapabilmeleri için hayvan pazarında gerekli dezenfekte ve hijyen çalışmaları Kırıkkale Belediyesi ekiplerince yapıldı. Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada; "Hayvan pazarında gerekli kontroller gerçekleştirildi. Öncelikle pazarın tamamında yıkama çalışmalarını gerçekleştirdik. Ardından da dezenfekte ekibimiz tarafından pazarın tamamında dezenfekte çalışması tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanlığı olarak hayvan pazar yerinde gerekli tedbirlerin alındığının belirtildiği açıklamada pazara gelen bütün hayvan yetiştiricileri, besiciler ve vatandaşların burada maske takmalarını, sosyal mesafe kuralına uymaları istendi. Yapılan açıklamada "Alınan tedbirler kapsamında canlı hayvan pazarında maske takılarak, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat dilerek satıcılarımızın ve halkımıza hizmet vermeye başladık. Halkımızın alınan bu tedbirlere özen göstermelerini ve uymalarını istiyoruz. Pazarda denetimlerimizi de aralıksız sürdüreceğiz" denildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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