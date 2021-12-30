KIRIKKALE - Hayvan dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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KIRIKKALE - Hayvan dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Y.T'nin 11 büyükbaş hayvanını dolandırarak alan H.G. (54), N.E. (68) ve A.K'nin (53) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Benzer suçlardan kayıtlarının da olduğu tespit edilen zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Aralık'ta Samsun'da yaşayan Y.T'nin 11 büyükbaş hayvanının Kırıkkale'ye getirildikten sonra dolandırılarak alındığı ihbarı üzerine şüpheliler H.G, N.E. ve A.K, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalanmış, başkasına satılan büyükbaş hayvanlar da sahibine teslim edilmişti.

KIRIKKALE - Hayvan dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

KIRIKKALE - Hayvan dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

KIRIKKALE - Hayvan dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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