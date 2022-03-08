Kırıkkale'de havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı - Haberler

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Kırıkkale'de havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

Güldüren Y. (59), Hacıbey TOKİ Konutları'ndaki apartmanın bahçesinde gezdiği sırada dengesini kaybederek 2,5 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düştü.

Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kadın, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Güldüren Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı

Kırıkkale'de havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı

Kırıkkale'de havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

TOKİ Konutları, Kırıkkale, Güncel, Haberler

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