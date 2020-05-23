Kırıkkale'de hasta yakını, iki doktoru darbetti (2)
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Kırıkkale'de hasta yakını, iki doktoru darbetti (2)

BAŞHEKİMLİKTEN AÇIKLAMAKırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği, dün hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı doktorları Ebubekir Yılmaz ve Simge Katrancı'nın hasta yakını tarafından darbedilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kırıkkale'de hasta yakını, iki doktoru darbetti (2)
23.05.2020 22:30 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:30

BAŞHEKİMLİKTEN AÇIKLAMA

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği, dün hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı doktorları Ebubekir Yılmaz ve Simge Katrancı'nın hasta yakını tarafından  darbedilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan saldırının üzüntüsün yaşandığı belirtilen açıklamada, "Eşi ikinci düşüğünü yapan bir kişi, ameliyattan çıkan hastasını iyileştirmeye çalışan doktorlarımıza saldırmıştır. 16 haftalık hamile olan ilgili hasta, düşük tehdidi tanısı ile 22 Mayıs Cuma günü erken saatlerde hastanemize yatırılmıştır. Düşüğü önlemek için gerekli tedavileri planlanmıştır. Ancak; bu tip düşükler, genellikle anormallikler nedeni ile erken haftalarda gerçekleşir ve bu tip olaylarda doktorun önlemeye çalışmak dışında bir etkisi olamaz" denildi.

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI'Koronavirüs salgını ile mücadele edildiği bu günlerde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı doktorlarının, yüksek riske rağmen çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Doğum, anne ve bebek sağlığının korunması açısından bekletilemez bir olaydır. Az sayıda öğretim üyesi ve araştırma görevlisi ile Kırıkkalemize hizmet etmekteyken anne ve bebek sağlığının kutsallığına inanarak cansiperane çalışan hekimlerimizin bu şekilde anlamsız bir saldırıya uğramaları çok üzücüdür. Bu saldırı sebebiyle, araştırma görevlilerimiz, en iyi ihtimalle bir ay çalışamayacaklardır. Bu saldırıyı yapan kişi, sadece kendi hastasının hizmetini aksatmakla kalmamış, tüm ilimizdeki hasta bakımını da sekteye uğratmıştır. Toplum sağlığını da etkileyen bu davranışı sebebiyle, olayı gerçekleştiren kişi, en ağır şekilde cezalandırılmadıkça hiçbir doktor rahat çalışamayacaktır."


Kaynak: DHA

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