Kırıkkale'de hareketlerinden şüphelenilen kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde durumundan şüphelenilen bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde durumundan şüphelenilen bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısında bekleyen bir kişinin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, şüpheli T.T'nin üzerini aradı.
Yapılan üst aramasında, T.T'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ve 45 fişek bulundu.
Polis ekipleri, şüphelinin tabancayı arkadaşı M.Ç'den 4 ay önce aldığını beyan etmesi üzerine, arama kararı kapsamında M.Ç'nin merkeze bağılı Aşağı Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Yapılan aramada, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve tabancalara ait fişek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.