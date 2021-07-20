Kırıkkale'de hareket halindeki otomobil yandı
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Kırıkkale'de hareket halindeki otomobil yandı

Kırıkkale'de hareket halindeki otomobil yandı
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, hareket halindeki otomobil, motor bölümünde yangında kullanılamaz hale geldi.

KIRIKKALE'de, hareket halindeki otomobil, motor bölümünde yangında kullanılamaz hale geldi. Aracı terk eden sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. İlhami Özdemir yönetimindeki 06 L 3936 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yayılmaya başladı. Otomobilini emniyet şeridine park eden Özdemir, kaportayı açınca motor bölümünden alevlerin yükseldiğini fark etti. Yangına önce yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları ile müdahale etmeye çalıştı. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Büyük hasar oluşan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle araç trafiğine kapatılan yol, yangının söndürülmesiyle tekrar açıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

 


Kırıkkale'de hareket halindeki otomobil yandı
Kırıkkale'de hareket halindeki otomobil yandı
Kırıkkale'de hareket halindeki otomobil yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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