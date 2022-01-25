Kırıkkale'de hamile ve engelli kamu personellerine 3 gün kar izni - Haberler
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Kırıkkale'de hamile ve engelli kamu personellerine 3 gün kar izni

Kırıkkale'de hamile ve engelli kamu personellerine 3 gün kar izni

Kırıkkale Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel için 3 gün idari izin verildiğini duyurdu.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel için 3 gün idari izin verildiğini duyurdu.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklama ile olumsuz hava koşulları sebebi ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personellerin 26-28 Ocak 2022 tarihleri arasında izinli sayılacağı belirtildi. Açıklamada, "25 Ocak 2022 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince; olumsuz hava şartları nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; hamile ve engelli kamu görevlileri 26-28 Ocak 2022 tarihleri arasında 3 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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