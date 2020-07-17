Kırıkkale'de halk pazarları açıldı Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan halk pazarları, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan halk pazarları, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına 02 Nisan 2020 tarih ve 2020/12 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile açık mahalle pazarlarının faaliyetleri geçici süreliğine kısıtlanmıştır. Korona virüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması ve 08 Haziran 2020 tarih 420 sayılı Esnaf Odası Başkanlığının talebi üzerine ilimiz Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde kurulan Çarşamba açık pazarının faaliyetine 10 Haziran 2020 tarih ve 2020/33 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile izin verilmiştir. Gelinen süreçte Gürler Mahallesinde kurulan Perşembe açık pazarının haricindeki tüm açık pazarların 'Sağlık Bakanlığı korona virüs Bilim Kurulu Tarafından hazırlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberin'de yer alan tedbirlere uyulması şartı ile faaliyetlerine izin verilmesine, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Halk pazarlarında korona virüs tedbirlerine uyulmaması halinde kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildiği belirtili. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA