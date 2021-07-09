Kırıkkale'de hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı.

Kırıkkale'de hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan şüphelilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında, uyuşturucu sattığı tespit edilen M.C'yi Sanayi Mahallesi Kafkas Caddesi'nde gözaltına aldı.

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma ve sağlama" suçundan kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.C'nin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında ayrıca soruşturma başlatılan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen