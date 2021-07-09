Kırıkkale'de hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı.

Kırıkkale'de hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan şüphelilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında, uyuşturucu sattığı tespit edilen M.C'yi Sanayi Mahallesi Kafkas Caddesi'nde gözaltına aldı.

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma ve sağlama" suçundan kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.C'nin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında ayrıca soruşturma başlatılan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Metin Oktay Sergen Yalçın Mario Balotelli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 14:35:46. #1.14#

title