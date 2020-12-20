Son dakika haber | Kırıkkale'de jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
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Son dakika haber | Kırıkkale'de jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

20.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:41

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de jandarma sokak hayvanlarını unutmadı -Sahipsiz hayvanlar hem beslendi hem barınağa kavuştu Kırıkkale'de jandarma ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından olumsuz etkilenen sahipsiz hayvanlar için belirli alanlara yem ve...

Kırıkkale'de jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

-Sahipsiz hayvanlar hem beslendi hem barınağa kavuştu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de jandarma ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından olumsuz etkilenen sahipsiz hayvanlar için belirli alanlara yem ve su bıraktı. Ekipler ayrıca farklı bölgelere 15 hayvan barınağı yerleştirdi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi' faaliyetlerini sürdürüyor. Çevre, ekolojik denge ve doğal hayatın korunması, ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan canlı türleri ve alanların korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi maksadıyla kurulan tim, Hayvanları Koruma Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında adli ve idari işlemler yapıyor.

Kırıkkale'nin jandarma sorumluluk alanında özellikle hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, bu konuda duyarlılığı artırmak ve çevreyi korumak amacıyla başlatılan çalışmalar, ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde devam ediyor. Hayvanlara kötü davranılması, sokağa atılması, aç ve susuz bırakılması, zararlı yiyecek ve içecek verilmesi gibi suçları işleyenler hakkında yasal işlemler de uygulanıyor.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında uygulanan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sokak hayvanlarının bu süre zarfında yeterince beslenememesi nedeniyle Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve Yahşihan Belediyesi ile birlikte çalışma gerçekleştirildi. İlçenin üç farklı noktasında harekete geçen ekipler, sahipsiz hayvanların yaşam alanlarının denetimi, aç kalanların beslenmesi ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı.

Yapılan denetimler sırasında sahipsiz hayvanların bulunduğu dört farklı bölgeye 15 adet hayvan barınağı yerleştirilirken, aç ve susuz hayvanlar için ise yine su ve yiyecek de bırakıldı. Veterinerler tarafından hayvanların yerinde sağlık kontrolleri yapılırken iki haftalık yavru bir köpek ise sağlık kontrolünün ardından tedavi altına alındı.

Son dakika haber | Kırıkkale'de jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber | Kırıkkale'de jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber | Kırıkkale'de jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber | Kırıkkale'de jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN

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