Kırıkkale'de hafriyat sahasında yangın
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Kırıkkale'de hafriyat sahasında yangın

Kırıkkale'de hafriyat sahasında yangınKIRIKKALE'de hafriyat döküm alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

26.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:53

Kırıkkale'de hafriyat sahasında yangın

KIRIKKALE'de hafriyat döküm alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde Yuva Mahallesi'nde bulunan hafriyat alanında meydana geldi. Yangından yükselen dumanlar kent merkezinden görüldü ve kısa süreli paniğe sebep oldu. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış neden ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de hafriyat sahasında yangın

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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