Kırıkkale'de hafriyat alanında çıkan yangın söndürüldü Kırıkkale'de hafriyat atıklarının döküldüğü alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de hafriyat atıklarının döküldüğü alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yuva Mahallesi'nde hafriyat atıklarının bırakıldığı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Kaynak: AA