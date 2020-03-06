Kırıkkale'de hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 4 yaralı
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Kırıkkale'de hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

06.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:36
Kırıkkale'de hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 4 yaralı

'nin ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

(62) idaresindeki 06 BCN 649 plakalı hafif ticari araç ile Ziya Kılıç'ın (33) kullandığı 71 AAK 289 plakalı kamyon, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Keskin Yeni Sanayi kavşağında çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Hacer Arısoy (67) ve Fatih Ayan (28), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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