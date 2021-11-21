Kırıkkale'de hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Kırıkkale'de hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kırıkkale'de hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

E.Ç. (32) idaresindeki 06 BAF 080 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 30. kilometresinde, aynı yönde seyreden M.G'nin kullandığı 60 DG 310 plakalı tıra çarptı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü E.Ç. ile aynı araçta bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan E.Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan diğer yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü M.G. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kırıkkale'de hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kırıkkale'de hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kırıkkale'de hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kırıkkale'de hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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