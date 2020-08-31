Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
31.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:53
Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Recep Özdemir idaresindeki 06 FS 3460 plakalı otomobil ile Selçuk Kozal hakimiyetindeki 06 DP 6607 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 45. kilometresinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Vahdettin, Umut Talha, Rumeysa ve Fatma Kozal yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA