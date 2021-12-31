Kırıkkale'de gürültü kirliliğini önleme kampanyası

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce trafikte gürültü kirliliğini önlemek amacıyla başlatılan "Gürültüsüz Bir Kırıkkale İstiyorum" kampanyası tanıtıldı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kurumun konferans salonunda düzenlenen tanıtımda, şehir, araç ve korna gürültüsünün insan fizyolojisi ve psikolojisine önemli tesirlerinin olduğunu söyledi.

Bir şehrin veya yaşanılan alanın gürültü kurallarına riayet etmesinin medeniyet seviyesini ortaya koyduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Sessiz anlaşabilen insanlar ve sessiz hitap eden insanlar toplum içerisinde daha fazla kabul görüyor. Burada sivil toplum kuruluşlarımızın, odalarımızın değerli temsilcileri var. Sizlere büyük görevler düşüyor. Bu işi ticari faaliyet olarak yapan arkadaşlarımızın da bu sorumluluğu alması lazım. Arkadaşlarımız çeşitli faaliyetler ve kampanyalarla bu işi yürütüyor. Özellikle empati yapmamız lazım. İnsanlar hassas olabiliyor. Bu kampanyaya sahip çıkacağınızı düşünüyorum." dedi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili İsa Sögüt de kampanyayla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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