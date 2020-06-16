Kırıkkale'de gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu Kırıkkale'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.

Kırıkkale'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, emtia kaçakçılığıyla ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında Yenidoğan Mahallesi'deki 2 iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, M.Ü, Y.D. ve eşi Z.D'nin satmak amacıyla iş yerlerinde bulundurdukları IMEI klonlanmış 20 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA