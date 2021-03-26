Kırıkkale'de gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Kırıkkale'de gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kırıkkale'de cami ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alının 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kırıkkale'de cami ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alının 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kentteki 2 camiden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan A.K.K. ve E.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.U, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, yaşı küçük olduğu öğrenilen A.K.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Önceki gün Yaylacık, Kurtuluş, Bağlarbaşı ve Yenidoğan mahallelerindeki 2 camiden sadaka kutusu, iş yerlerinden LCD televizyon, bilgisayar ekipmanları, cami güvenlik kamerası kayıt cihazına ait monitör ile güneş gözlüğünün çalınmasıyla ilgili şüpheli A.K.K. ile Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinden bakır malzeme çaldığı öne sürülen E.U. yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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