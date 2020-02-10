Kırıkkale'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Kırıkkale'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kırıkkale Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

10.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:02
Kırıkkale'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesi Dumlupınar Caddesi'ndeki iki iş yerinden akü ve araç parçası çalınması üzerine soruşturma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen M.A. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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