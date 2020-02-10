Kırıkkale'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kırıkkale Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kırıkkale Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesi Dumlupınar Caddesi'ndeki iki iş yerinden akü ve araç parçası çalınması üzerine soruşturma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen M.A. gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.