Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

14.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:28

Kırıkkale'de eski Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki eski diş hastanesinden 60 bin lira değerinde akü, kolektör, elektrik panosu, kalorifer petekleri ve kablo çalınmasıyla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından şüphelileri tespit eden ekipler, M.S, M.D. ve T.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA