Kırıkkale'de "Görmem için sen varsın" projesi

27.10.2019 13:14

Kırıkkale'de farkındalık oluşturmak ve toplumda engelleri kaldırmak amacıyla başlatılan "Görmem için sen varsın" projesi kapsamında düzenlenen fuarda sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.

Kırıkkale Büyük Şehir Parkı'nda düzenlenen fuarda, Kırıkkale'de faaliyet gösteren sağlık, eğitim, kültür ve çeşitli alanlardaki sivil toplum kuruluşları stantlar açarak, vatandaşlara bilgi verdi.

Proje koordinatörü görme engelli Bekir Akdeniz, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının karanlıkları aydınlatmak olduğunu söyledi.

"Kırıkkale STK fuarında buluşuyor" sloganı ile önemli bir çalışmaya imza attıklarını dile getiren Akdeniz, "Bizler toplumda farkındalık oluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Bizler ışığı karanlıkta görenler olarak inşallah hep birlikte karanlıkların aydınlatılmasını, engellerin ortadan kalkmasının mücadelesini veriyoruz. Bu etkinliğe katılan bütün herkese sonsuz teşekkür ederim." dedi.

Kırıkkale Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinden oluşan Mehteran Takımı gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Emniyet Müdürü Günter Şenses de fuarda stantları gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA