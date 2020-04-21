Kırıkkale'de gönüllü öğretmenden sağlık çalışanlarına siperlik üretimi Kırıkkale'de bir ortaokulda görev yapan gönüllü öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için kendi evinde bir haftada 225 siperlik üretiyor.

Kırıkkale'de bir ortaokulda görev yapan gönüllü öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için kendi evinde bir haftada 225 siperlik üretiyor.

Tüpraş'ın, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle rafinerilerinin bulunduğu 4 ildeki 30 ortaokulda kurduğu, "Robotik Kodlama, Üç Boyutlu Modelleme, Üretim Beceri" sınıflarında sağlık çalışanları için koruyucu siperlik maske üretilmeye başlandı.

Okullara verilen 3D (üç boyutlu) yazıcılar ve gönderilen malzemelerle evlerinde veya sınıflarda üretilen maskeler, Tüpraş yetkilileri tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine teslim ediliyor.

Bu kapsamda Kırıkkale Ahmet Sümer Ortaokulu Teknoloji Tasarım öğretmeni Murat Karartı da Tüpraş tarafından gönderilen malzemelerle sağlık çalışanları için evinde bir haftada yaklaşık 225 siperlik üretiyor.

Kaynak: AA