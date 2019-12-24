Kırıkkale'de girişimcilere "Melek Yatırımcılık Sistemi" anlatıldı

24.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:52

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından "Melek Yatırımcılık Sistemi" tanıtım toplantısı düzenlendi.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, odanın konferans salonundaki toplantıda, sermaye, tecrübe ve yeni iş fikrini buluşturan melek yatırımcılık sisteminin, girişimciliği geliştirmek için çok faydalı bir araç olduğunu söyledi.

Bu sistemde tüm tarafların kazandığını anlatan Varlı, "Hem girişimci hem yatırımcı ve en önemlisi ülke ekonomimiz kazanıyor. Çok başarılı girişimcilerimiz ve iyi eğitimli genç bir nüfusumuz var. Bunlar kısa sürede yüksek kar getirecek iş fikirleri üretiyor. Mali kaynak eksikliği ya da yetersiz deneyim, girişimcilerimizin potansiyel arz eden yeni iş fikirlerinin hayata geçmesine asla engel olmamalı." diye konuştu.

Ahiler Kalkınma Ajansı Kırıkkale Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Abdullah Özbaş da kısa sürede yüksek getiri sağlayacak bir iş fikri bulmanın pek kolay olmadığını belirtti.

Fikir bulunsa bile bunun hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi için her zaman yeterli mali kaynak temin edilemediğini dile getiren Özbaş, şöyle konuştu:

"Sermaye sahibi ve tecrübeli iş insanları bazen yatırım yapacak yeni bir fikir bulamadıklarını belirtiyor. Bir kısım girişimciler de yeni iş fikirleri olduğunu fakat bu iş fikrini gerçekleştirmek için kaynak bulamadıklarını belirtiyor. Bireysel katılım sermayesi veya daha çok bilinen adı ile melek yatırımcılık burada devreye giriyor ve her iki tarafı kurumsal bir platformda bir araya getiriyor. Melek yatırımcı girişimciye sadece para vermiyor. Aynı zamanda tecrübeleri ile yol gösteriyor. Bu sistem, girişimcileri cesaretlendiriyor ve onların doğru adımlar atarak çok daha hızlı büyümelerini sağlıyor."

Toplantıda, Startupfon'dan Gülsüm Çıracı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Hazel Büşra Hastürk, sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA