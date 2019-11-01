Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi şüphesi

01.11.2019 23:42

Kırıkkale'de yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 23 kişi tedavi gördü.

Alınan bilgiye göre, kentte bir dönerciden gün içinde yedikleri yemeğin ardından kusma ve bulantı şikayeti olan 23 kişi hastaneye başvurdu.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 23 kişi, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavilerinin ardından 14 kişi taburcu edilirken, kontrol altında bulunan 9 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA