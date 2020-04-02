Kırıkkale'de gençlik merkezi liderleri sağlık çalışanları için seferber oldu Kırıkkale'de gençlik merkezi liderleri, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için günlük 300 yüz koruyucu siperli maske üretiyor.

Kırıkkale'de gençlik merkezi liderleri, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için günlük 300 yüz koruyucu siperli maske üretiyor.

Kırıkkale'deki 3 gençlik merkezinde 12 gençlik lideri, Yahşihan Gençlik Merkezi'ndeki atölyede, sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesine katkı sağlamak amacıyla yüz koruyucu siperli maske üretmeye başladı.

Gençlik liderlerinden Güleser Kutluer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı kampanyaya destek verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bazı arkadaşlarımız da Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alıyor. Sokağa çıkamayan yaşlı ve hasta vatandaşlarımız için de seferber olduk. Bu zorlu süreçte onların yanında olmak için sağlık çalışanlarımıza yüz koruyucu siperli maske üretiyoruz. Üretimini yaptığımız maskeleri sağlık çalışanlarına vermeden önce dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra şeffaf poşetler içerisinde gönderiyoruz. Günde 300 siperli maske üretiyoruz. Hedefimiz günlük 500'e ulaşmak."

Gençlik lideri Dursun Özer de "Küresel bir salgın haline gelen koronavirüsle mücadele eden, eşsiz bir mücadele örneği ortaya koyan sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla yüz koruyucu siperli maske üretimine başladık. Güçlü bir şekilde yarınlara birlikte yürüyeceğiz inşallah." diye konuştu.

Kaynak: AA