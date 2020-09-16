Kırıkkale'de "Gençler Yönetiyor Proje Yarışması" sona erdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırıkkale'de "Gençler Yönetiyor Proje Yarışması" sona erdi

Kırıkkale Belediyesince kentte görülen problemler ve çözüm önerileri konulu "Gençler Yönetiyor Proje Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

Kırıkkale'de
16.09.2020 12:41 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:41

Kırıkkale Belediyesince kentte görülen problemler ve çözüm önerileri konulu "Gençler Yönetiyor Proje Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

Birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin ve üçüncüye 3 bin ödül verilecek yarışmada, "Akıllı Kent Park Sistemi Projesi" ile Bilal Tekiner birinci, "Kırıkkale Okuyor Projesi" ile Merve Yıldırım ikinci ve "Ekolojik Kreş Projesi" ile Ahmet Mustafa Şenses üçüncü oldu.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, gençlere ödüllerine vererek, birçok gençten çok güzel projeler aldıklarını söyledi.

Komisyonun puanlama yaparken zorlandığını dile getiren Saygılı, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin de işin içine katılmasını istedik. Komisyonumuz da derecelendirme yaparken oldukça zorlandı. Sürekli üretin, sürekli bir şeyler çıkarın. Hepsi olacak diye bir kaide yok. Sağa sola gönderdim olmadı demeyin, bu sizi kırmasın. Yine devam edin. Muhakkak daha güzel projeler işler çıkartacağınıza inanıyorum. Büyük düşünce ve bilim adamları hep hayal ederek başlamışlardır. Önce hayal edeceksiniz, hayal ettikten sonra ortaya bir şeyler çıkar. Gençlerimize çok güveniyorum."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Beren Saat Demet Akalın Nihal Candan
Spor Arda Turan Adem Büyük Burak Yılmaz Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de "Gençler Yönetiyor Proje Yarışması" sona erdi - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 12:44:27. #1.14#
title