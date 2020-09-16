Kırıkkale'de "Gençler Yönetiyor Proje Yarışması" sona erdi Kırıkkale Belediyesince kentte görülen problemler ve çözüm önerileri konulu "Gençler Yönetiyor Proje Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

Kırıkkale Belediyesince kentte görülen problemler ve çözüm önerileri konulu "Gençler Yönetiyor Proje Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

Birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin ve üçüncüye 3 bin ödül verilecek yarışmada, "Akıllı Kent Park Sistemi Projesi" ile Bilal Tekiner birinci, "Kırıkkale Okuyor Projesi" ile Merve Yıldırım ikinci ve "Ekolojik Kreş Projesi" ile Ahmet Mustafa Şenses üçüncü oldu.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, gençlere ödüllerine vererek, birçok gençten çok güzel projeler aldıklarını söyledi.

Komisyonun puanlama yaparken zorlandığını dile getiren Saygılı, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin de işin içine katılmasını istedik. Komisyonumuz da derecelendirme yaparken oldukça zorlandı. Sürekli üretin, sürekli bir şeyler çıkarın. Hepsi olacak diye bir kaide yok. Sağa sola gönderdim olmadı demeyin, bu sizi kırmasın. Yine devam edin. Muhakkak daha güzel projeler işler çıkartacağınıza inanıyorum. Büyük düşünce ve bilim adamları hep hayal ederek başlamışlardır. Önce hayal edeceksiniz, hayal ettikten sonra ortaya bir şeyler çıkar. Gençlerimize çok güveniyorum."

Kaynak: AA