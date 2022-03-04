Kırıkkale'de Genç Abdallar Müzik Topluluğu kuruldu - Haberler

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Kırıkkale'de Genç Abdallar Müzik Topluluğu kuruldu

AA, Muhammet Fatih Gökmen - Kültür Sanat
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Kırıkkale'de Genç Abdallar Müzik Topluluğu kuruldu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde halk ozanı ve Türk halk müziği sanatçısı Hacı Taşan'ın mirasını yaşatmak ve "Abdal" kültürünün devamını sağlamak amacıyla Gençlik Merkezince Genç Abdallar Müzik Topluluğu kuruldu.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde halk ozanı ve Türk halk müziği sanatçısı Hacı Taşan'ın mirasını yaşatmak ve "Abdal" kültürünün devamını sağlamak amacıyla Gençlik Merkezince Genç Abdallar Müzik Topluluğu kuruldu.

Keskin Gençlik Merkezinden yapılan açıklamada, topluluğun Kaymakam Tunahan Çil'in desteği ve merkez müdürü Yasin Yıldırım'ın çabalarıyla kurulduğu belirtildi.

Abdal geleneğinin son temsilcisi Keskinli öğrencilerin, bu kültürün yaşatılmasını ve ileriki kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla boş zamanlarında çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada, ilerleyen dönemde topluluğun çeşitli etkinlikler planlandığı ifade edildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Kültür Sanat

Kırıkkale, gençlik, Abdal, Müzik, Kültür Sanat, Haberler

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