Kırıkkale'de gece yarısı HES kodu denetimi: Araçlar tek tek durduruldu

Kırıkkale'de korona virüs ile mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için gece yarısı da süren denetimde HES kodu ve seyahat izin belgesi kontrolleri gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de korona virüs ile mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için gece yarısı da süren denetimde HES kodu ve seyahat izin belgesi kontrolleri gerçekleştirildi.

Yeni tip korona virüs değerlendirme haritasına göre, "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller arasında yer alan Kırıkkale'de, pozitif vaka artışının önüne geçmek için binin üzerinde personel denetim yaptı. Hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kentin çeşitli noktalarında uygulama yapan ekipler, HES kodu ve seyahat izin belgesi kontrollerini gerçekleştirdi.

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ve salgın ekipleri, araçları tek tek durdurdu. Sürücü ve yolcuların seyahat izin belgesi ve HES kodu sorgulamasını yaptı. Covid-19 tedbirlerine uymayan bazı kişilere de 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı