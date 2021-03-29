Kırıkkale'de gazi jandarma uzman çavuşa devlet övünç madalyası ve beratı verildi
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Kırıkkale'de gazi jandarma uzman çavuşa devlet övünç madalyası ve beratı verildi

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de gazi jandarma uzman çavuşa devlet övünç madalyası ve beratı verildi

Kırıkkale'de düzenlenen törende, gazi Jandarma Uzman Çavuş Ümit Kaplan'a devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.

Kırıkkale'de düzenlenen törende, gazi Jandarma Uzman Çavuş Ümit Kaplan'a devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Yunus Sezer, gaziliğin bu dünyada beşer olarak alınabilecek en büyük madalya ve armağan olduğunu söyledi.

Buna sadece madalya olarak bakılmaması gerektiğini vurgulayan Sezer, "Devlet ve millet olarak şehitlerimiz ve gazilerimizin gösterdiği yüksek feragatle bu günlere geldiğimizi biliyoruz. Anadolu topraklarının her zerresinde şehitlerimizin, gazilerimizin kanı ve alın terinin olduğunu da biliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Gazilik hem dinimiz hem de üzerinde bulunduğumuz topraklarımız ve geleneklerimiz açısından mukaddes bir mevki." diye konuştu.

Sezer, konuşmasının ardından Çanakkale'deki törenlerde görevli olduğu için 18 Mart'ta düzenlenen programa katılamayan gazi Jandarma Uzman Çavuş Ümit Kaplan'a devlet övünç madalyası ve beratı takdim etti.

Törene, Kaplan'ın babası Bedirhan ve annesi Hatice Kaplan da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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