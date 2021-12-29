Kırıkkale'de gazetecilere "Narko Rehber" eğitimi verildi - Haberler
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Kırıkkale'de gazetecilere "Narko Rehber" eğitimi verildi

Kırıkkale'de gazetecilere
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de basın mensuplarına yönelik "Narko Rehber" eğitimi düzenlendi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de basın mensuplarına yönelik "Narko Rehber" eğitimi düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, madde ve bağımlılık nedir, uyuşturucu madde çeşitleri, madde bağımlıları ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler, madde kullanımına karşı toplumun bilinçlendirilmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, uyuşturucuya başlama nedenlerinin en başında arkadaş ortamının yer aldığı ve uyuşturucu madde kullanan kişilerin yüzde 49,7'sinin kendi evlerinde kullandığı belirtildi.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca başlatılan "En iyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin devam ettiği aktarılan eğitimde, uyuşturucu madde ve bağımlılıkla ilgili kısa filmler izletildi.

Eğitim, gazetecilerin sorulanının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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