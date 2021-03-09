Kırıkkale'de gaz tankında yangın paniği
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Kırıkkale'de gaz tankında yangın paniği

09.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:56
Kırıkkale'de gaz tankında yangın paniği

KIRIKKALE'de 'Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlara Yönelik Muayene Merkezi'nde, araca bağlı olmayan tankta gaz sıkışması sonucu çıkan yangını itfaiye söndürdü.

KIRIKKALE'de 'Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlara Yönelik Muayene Merkezi'nde, araca bağlı olmayan tankta gaz sıkışması sonucu çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Yangın, sabah saatlerinde Hacılar beldesinde faaliyet gösteren Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlara Yönelik Muayene Merkezindeki gaz tankında meydana geldi. Araca bağlı olmayan gaz tankında gaz sıkışması sonucu çıkan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmadı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, olay yerinde inceleme yaparak, ekiplerden bilgi aldı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "'Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlara Yönelik Muayene Merkezi'nde, araca bağlı olmayan tankta gaz sıkışması nedeniyle yangın meydana gelmiştir. Yangına kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alınmış olup, yangında ölen ve yaralanan bulunmamaktadır" denildi.

Kırıkkale'de gaz tankında yangın paniği
Kırıkkale'de gaz tankında yangın paniği
Kırıkkale'de gaz tankında yangın paniği
Kırıkkale'de gaz tankında yangın paniği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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