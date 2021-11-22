Kırıkkale'de "Gast Rota Yahşihan" yemek yarışması düzenlendi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri tanıtmak amacıyla Yahşihan Belediyesi ve bir alışveriş merkezince "Gast Rota Yahşihan" yemek yarışması düzenlendi.

Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, alışveriş merkezinde düzenlenen final yarışmasında, Guinness dünya baklava rekortmeni şef Mahmut Dolmacı, Gastronomi Şefler Federasyonu Divan Başkanı Hüseyin Şipal, Türkiye Aşçılar Pastacılar Birliğinden Serkan Dursun ve bazı yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Yuvalak yemeği, yarışmacının kendi seçtiği ana yemek ve dut tatlısının yapıldığı finalde, Berfin Hasret Tacar birinci, Burcu Taşan ikinci, Ali Öcal ise üçüncü oldu.

Yarışmada, birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye de 2 bin lira ödülü Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ile Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz verdi.

İlçe ve 7 köyde çekimi yapılan unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin tanıtıldığı belgeselin de izlenildiği etkinlikte konuşan Vali Tekbıyıkoğlu, yaklaşık 3 aydan beri ciddi çalışmalarla ortaya çıkan, aynı zamanda belgeselleştirilen bu projenin çok önemli olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük ve en zengin mutfaklarından birinin de Türk mutfağı olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, yarışmada emeği geçenleri tebrik etti.

Belediye Başkanı Türkyılmaz da yarışma sayesinde vatandaşların hem yemekleri tanıdıklarını hem de yarışma imkanı bulduklarını belirtti.

Yahşihan'ın kültürel mirasına katkı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Türkyılmaz, "Yarışmamızda kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Türkiye Aşçılar Pastacılar Birliğinden gelen şeflerimize, belgeselimizde emeği geçen hocalarımıza, köylerimizden gelen kıymetli kadınlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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