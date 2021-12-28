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KIRIKKALE'DE FİYAT DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de marketlerdeki gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimleri sürdürülüyor.

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'de marketlerdeki gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimleri sürdürülüyor.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımadığını tespit etmek için marketlerdeki denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere ürünlerin alış-satış fiyatları üzerinden karı ile etiket fiyatlarının ödeme noktalarında da eşleşip eşleşmediği kontrol edildi. Kontrollerde gramajı eksik olan ekmeklerden dolayı bazı marketler hakkında tutanak tutuldu.

Zabıta Müdürü Koray Arslan, kentteki denetimlerin devam ettiğini belirterek, "Her gün denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Bugün de bir markette bulunan ekmek gramajlarında bir eksik tespit ettik. Bu tespitimizle beraber tutanağımızı tuttuk. Gerekli cezai işlemler yapılacaktır. Bu konuyla ilgili olarak zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü olarak çok hassasız" dedi.

Öte yandan denetim sırasında, market yöneticisi gazetecilerin görüntü almasını istemeyerek, denetimleri çeken belediye basın personeline kimliğini sordu. Bunun üzerine belediye personeli market yöneticisine tepki gösterdi.

KIRIKKALE'DE FİYAT DENETİMİ

KIRIKKALE'DE FİYAT DENETİMİ

KIRIKKALE'DE FİYAT DENETİMİ

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