Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de yakalanan ve hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de yakalanan ve hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, il genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü E.Ş. yakalandı.

E.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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