Kırıkkale'de aranan 11 kişi yakalandı

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 7 ay ile 25 yıl arasında hapis cezası bulunan ve haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince, şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlerde açığa çıkan ve haklarında 7 ay ile 25 yıl arasında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli şahıstan Y.Y. 2 yıl 2 ay, A.K. 25 yıl, E.N.S. 13 yıl 8 ay, Ç.P. 7 yıl 6 ay, A.Z. 1 yıl 8 ay, D.E. 7 ay 7 gün, A.E. 8 yıl 1 ay, R.Ö. 1 yıl ve adli para cezası bulunan H.D. emniyete götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından haklarında hapis cezası bulunan hükümlüler, ceza evine gönderildi. - KIRIKKALE

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