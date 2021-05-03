Kırıkkale'de firari 8 hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de firari 8 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de firari 8 hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 26 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında il genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, hırsızlık ve bazı suçlardan haklarında para cezası ve 3 gün ila 4 yıl 2 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.E, G.A, M.U, T.O, H.Ö.B, M.İ, İ.T. ve İ.M'yi yakaladı.

???????Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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