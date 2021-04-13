Kırıkkale'de 6 firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 6 firari hükümlü ceza evine teslim edildi.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 6 firari hükümlü ceza evine teslim edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip neticesinde aranan 6 firari hükümlü gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan aranan A.M., E.E., S.S., A.S., K.D. ve A.Ş. emniyete götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından 6 firari şahıs cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı