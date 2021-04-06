Kırıkkale'de firari 6 hükümlü ile 11 şüpheli yakalandı
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Kırıkkale'de firari 6 hükümlü ile 11 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de firari 6 hükümlü ile 11 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü ile aranan 11 şüpheli yakalandı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü ile aranan 11 şüpheli yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, 29 Mart-6 Nisan tarihleri arasında il genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, hırsızlık ve bazı suçlardan haklarında 3 gün ila 18 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D, P.P, H.Ş, S.H, M.K. ve E.K'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Operasyonlarda yakalanan ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan E.Y, H.D, O.Y, E.H, D.Ç, Ö.S, H.H.M, H.G, S.G, A.A. ve S.C. ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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